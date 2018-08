Van Emden werkt EK af in vrouwenpak: 'Zat niet onaardig'

Gisteren liet Van Emden op Twitter al lachend weten dat hij de tijdrit mogelijk naakt zou afwerken, omdat vliegtuigmaatschappij EasyJet niet wist waar zijn koffer was.



,,De maatschappij weet gewoon niet waar mijn koffer is. Ik heb dus verder geen kleren hier'', zei hij vandaag. ,,Gelukkig had Ellen van Dijk nog een pak over, dus daar heb ik in gereden. Een vrouwenpak, maar het zat niet onaardig'', zei de 33-jarige renner met een lach.



Over de wedstrijd zelf was Van Emden redelijk tevreden. ,,Ik ging eigenlijk niet voor een medaille. Toen ik het parcours zag wist ik wel dat dat niet ging gebeuren.''



De tijdritspecialist strandde op de achtste plaats. De Belg Victor Campenaerts prolongeerde zijn Europese titel.