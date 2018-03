Van Gaal gunt Heynckes zijn CL-record

Frank Driezes schlemiel bij Lochuizen na enorme misser

19:06 LOCHUIZEN – In aanloop naar de beladen derby bij Sportclub Neede is voetbalvereniging Lochuizen al volop in het nieuws. Dat heeft niet veel met de burenruzie in de vijfde klasse B te maken, maar met de misser van Frank Driezes afgelopen zondag in het thuisduel met Lochuizen. Het filmpje van de opvallende misser ging viral deze week.