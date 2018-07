Van Gaal op 5 augustus bij Zomergasten

Nijhuis: nieuwe Twentse toppers door trainings­cen­trum

16:49 ENSCHEDE/HENGELO - Voormalig topzwemster Moniek Nijhuis (30) is opgetogen over de komst van een zwemopleidingscentrum naar Hengelo. "Ik was waarschijnlijk langer in Twente gebleven met zo'n trainingscentrum."