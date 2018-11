‘Van Gaal succesvoller bij Manchester United dan Mourinho’

Van Gaal werd in 2016 ondanks een doorlopend contract ontslagen bij United, hoewel hij in zijn laatste seizoen de FA Cup wist te winnen. De prestaties in de Premier League bleven echter ver achter bij de verwachtingen. Maar ook onder Mourinho speelt de steenrijke club in de Engelse competitie slechts een bijrol. Daar staan wel winst van de Europa League (in de finale tegen Ajax) en de League Cup tegenover.

“Als je alles bij elkaar optelt, heeft Van Gaal het beter gedaan dan Mourinho”, oordeelt Mühren in gesprek met nieuwsplatform Omnisport. “Ja, Mourinho heeft de League Cup gewonnen en hij doet net of het heel veel voorstelt. Maar de FA Cup is veel belangrijker.”

“Voor een club als United is het ook niet zo speciaal om de Europa League-finale van Ajax te winnen. Het komt niet in de buurt bij het winnen van de Champions League.”

Ook de speelstijl die Mourinho bij United hanteert, laat volgens de 67-jarige oud-international ernstig te wensen over. “Het is natuurlijk niet verboden om de bus te parkeren, maar het is niet leuk om te zien. Ik heb zelf bij United gespeeld en ik weet dat het publiek houdt van goed en aantrekkelijk voetbal. Bovendien geeft Mourinho altijd iemand anders de schuld. De spelers, de scheidsrechter, de fans.. Ook dat gaat tegen hem werken.”