Van Garderen verlaat BMC voor EF-Drapac

De 29-jarige Van Garderen werd opgeleid door de toenmalige Nederlandse wielerploeg Rabobank. Sinds 2012 fietst de klimmer en tijdrijder voor het Zwitserse BMC. Dat fietsenmerk stopt na dit jaar als hoofdsponsor van de gelijknamige wielerploeg, maar blijft als fietsenleverancier van Dimension Data wel actief in het profpeloton.



,,Het was ook tijd voor iets anders. Ik kijk er naaruit om onderdeel te zijn van een Amerikaans team. Ik ben geen jong talent meer, maar ik denk dat ik nog veel te bieden heb", zegt Van Garderen, die in zijn jonge jaren samenwerkte met Vaughters.



Van Garderen boekte zijn grootste resultaten tussen 2012 en 2014. Zo won hij etappes in de Giro en eindigde hij twee keer als vijfde in het eindklassement van de Ronde van Frankrijk (2012 en 2014).