Van Gerwen al in derde ronde UK Open uitgeschakeld door King

Het liep voor geen meter bij de tweevoudig kampioen. Zijn gemiddelde lag onder de 100 en de dubbels werden maar niet geraakt. En dat terwijl King duidelijk last had van zijn rug en ook niet in beste doen was. Toch wist hij bij een 8-5 stand Van Gerwen te breken door 141 uit te gooien. Dat betekende de definitieve knock-out. ‘Mighty Mike’ pakte nog wel een legje, maar King bleef rustig en ging er met de 10-6-overwinning vandoor.



Ook Raymond van Barneveld werd voortijdig uitgeschakeld bij de ‘FA Cup of darts’, door Simon Stevenson. Datzelfde gebeurde Jeffrey de Zwaan, die ging zitten tegen landgenoot Jeffrey de Zwaan.