Van Gerwen beëindigt mindere reeks, Barney blijft verliezen

De Hagenaar, bezig aan zijn laatste seizoen, verloor met 7-3 van de Engelsman Rob Cross. Hij bezet met slechts twee punten uit zes wedstrijden de negende en laatste plaats in de stand. Van die positie moet hij snel zien weg te komen. Over twee weken, na een dubbele speelronde in Rotterdam, valt voor de speler die onderaan staat namelijk het doek op ‘Judgement Night’.