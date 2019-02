Van Gerwen begaat geen misstap tegen Suljovic

Van Gerwen pakte al snel de break en liep uit naar 3-0, maar hij liet de Oostenrijker toch de volgende twee legs pakken. Daarna stelde de wereldkampioen orde op zaken door verder weg te lopen. Toen Suljovic op 5-2 een 121-finish miste op zijn favoriete dubbel 14, verzekerde ‘Mighty Mike’ zich van een punt. De leg daarna was nog voor zijn tegenstander, maar toen Van Gerwen zelf voor de wedstrijd mocht gaan gooien was het afgelopen. Door deze overwinning is de Nederlander nog de enige speler die de volle 4 punten heeft na twee speelrondes.



Glen Durrant was in Glasgow de speler die was uitgenodigd om de afwezige Gary Anderson te vervangen. Hij keek tegen Daryl Gurney al gauw tegen een 4-0 achterstand aan. Dat werd 6-1 en even later 7-3. Gurney verloor vorige week van Gerwyn Price en staat met zijn twee punten in de middenmoot van de Premier League.