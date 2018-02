Van Gerwen boekt toernooizege in Barnsley

FC Twente weer welkom op Mar­veld-toer­nooi in Groenlo

19:38 GROENLO - Ajax, FC Barcelona, Feyenoord en Atletico Madrid. Zomaar een greep uit het deelnemersveld van het prestigieuze Marveld-toernooi dat in juni op de velden van Grol plaatsvindt. Ook FC Twente is na een jaar afwezigheid weer welkom in Groenlo.