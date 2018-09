Van Gerwen dendert door en houdt record in zicht

Van Gerwen worstelde deze zomer met zijn vorm. Van de zes toernooien voorafgaand aan het German Darts Championship was de nummer één van de wereld alleen in Auckland de beste. Even daarvoor, tijdens de World Matchplay, ging 'Mighty Mike' in de eerste ronde nog verrassend onderuit tegen landgenoot Jeffrey de Zwaan. ,,Dat had niet hoeven gebeuren. Maar als je je daar druk om blijft maken, dan kun je beter stoppen met darts", zei Van Gerwen na zijn overwinning in Duitsland tegen de PDC. ,,Er komen nog zo veel toernooien aan en daar kijk ik naar uit. Ik denk dat ik overall nog steeds de beste ben."