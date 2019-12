Van Gerwen dendert via Labanauskas door naar zevende halve finale WK

Dat was voor Mighty Mike meteen het sein om het gaspedaal in te trappen. Van Gerwen schroefde zijn gemiddelde flink op (ruim 114 in de vierde set) en zag dat Labanauskas niet kon aanhaken bij dat hoge niveau. In de vijfde set kwam er zand in de motor van de Nederlander, die zowel scorend als op de dubbels ineens grote moeite had om het verschil te maken. Labanauskas profiteerde daarvan en knokte zich via dubbel tien ternauwernood terug in de wedstrijd (3-2).



Sterker nog, in set zes was de taaie Labanauskas slechts twee pijlen verwijderd van een spectaculaire ninedarter. Omdat de Litouwer opnieuw veel te onnauwkeurig omging met zijn pijlen op een dubbel, slaagde Van Gerwen er in zijn slipstream nog in om Lucky D. te breken en zich daarna vrij eenvoudig naar de setwinst te gooien. In de zevende en laatste set kreeg Mighty Mike dankzij liefst zeven missers van Labanauskas alle kans om de wedstrijd in het slot te gooien.