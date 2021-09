Van Gerwen en Van Duijvenbode blijven na winst op Singapore op koers voor wereldtitel

Vanavond 22.00 uur ‘Histori­sche finale’ op US Open tussen onbevrees­de tieners: ‘Ik heb nog nooit zoiets gezien’

13:59 Het is er al lang niet meer van gekomen: een droomfinale in het vrouwentennis. Maar vanuit het niets zetten twee tieners New York in vuur en vlam. Onbevreesd reikten de Britse Emma Raducanu (18) en Leylah Fernandez (19) uit Canada de US Open-finale. Vanavond vanaf 22.00 uur is het showtime.