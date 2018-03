Van Gerwen geeft Barney het nakijken in beladen onderonsje

Michael van Gerwen heeft de koppositie in de Premier League behouden. De 28-jarige Brabander versloeg vanavond in speelronde acht van de Premier League Darts in Belfast zijn Nederlandse rivaal Raymond van Barneveld met 7-2.

Van Barneveld wist vooraf dat hij alleen een kans tegen Van Gerwen had als zijn topniveau haalde. ,,Ik wil mijn A-game laten zien. Michael verslaan zal moeilijk zijn, maar het is niet onmogelijk. Als ik speel naar mijn mogelijkheden, kan ik alles doen wat ik maar wil. Ik heb eerder laten zien dat ik van hem kan winnen”, zo zei hij vooraf.

Maar de missie van Van Barneveld mislukte in het immer beladen Nederlands onderonsje. Van Barneveld won nog wel zijn eerste eigen legs, maar in de vierde leg raakte Van Gerwen op stoom met een finish van 132. In de vijfde leg brak hij Barney en dat was beslissend. Daarna stond Van Gerwen geen leg meer af.

Barney zakte door zijn nederlaag en de zege van Gary Anderson op Mensur Suljovic (7-5) naar een plek buiten de top vier. Hij hoeft hij zich in ieder geval geen zorgen te maken voor Judgement Night volgende week in Liverpool. Daar vallen de nummers 9 en 10 vroegtijdig af. Gerwyn Price is daar zeker van, Mensur Suljovic en Peter Wight staan in de gevarenzone.

Michel Smith, vorige week van de koppositie verdreven door Van Gerwen, herstelde zichvan zijn nederlaag tegen de Nederlander. De Engelsman won met 7-2 van Welshman Gerwyn Price.

Volgende week donderdag is het Judgement Night in de Premier League in Liverpool, met onder meer Mensur Suljovic tegen Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld tegen Michael Smith.