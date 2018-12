Van Gerwen: ‘Ik mag trots op mezelf zijn’

Hij erkende het afgelopen jaar, waarin hij iets minder vaak toernooien won dan in voorgaande jaren, te hebben geleerd. ,,Misschien dacht ik er soms iets te makkelijk over. Ging ik er te snel vanuit dat ik wel zou winnen. Maar ik ben nog jong hè, dus ik mag en moet ook nog leren.”



Hij wilde eigenlijk nog niet vooruit kijken naar de mogelijke clash met Gary Anderson in de halve finale. ,,Eerst moeten we allebei onze kwartfinale maar eens zien door te komen. Ik krijg Ryan Joyce of James Wade tegenover me. Ik weet nog dat ik een paar jaar geleden op het WK hen allebei ben tegengekomen. En ik heb ze allebei verslagen.”