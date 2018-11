Van Gerwen in halve finale onderuit tegen Anderson

Tot en met de 22ste leg gingen Van Gerwen en Anderson gelijk op (11-11), maar het was vervolgens Anderson die in de 24ste én 26ste leg de Nederlander wist te breken. Het werd daardoor 11-15 in het voordeel van de Schot en dat gaatje gaf Anderson niet meer uit handen.



Mighty Mike heeft daarmee zijn abonnement op de Grand Slam of Darts-titels niet kunnen verlengen. De afgelopen drie jaar kroonde Van Gerwen zich tot de sterkste op het enige toernooi waaraan spelers van beide dartsbonden (PDC en BDO) meedoen.



De tegenstander van Anderson in de finale van de Grand Slam of Darts is Gerwyn Price. De Welshman won in de halve finale met 16-12 van de Oostenrijker Mensur Suljovic.