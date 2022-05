Van Gerwen laat weinig heel van Van Duijvenbode, ook overtuigende Noppert naar halve finale

Van Duijvenbode mocht de wedstrijd beginnen, maar Van Gerwen was na elf pijlen al bij nul en brak zijn tegenstander zo razendsnel. Pas op 4-0 pakte de Westlander zijn eerste leg. Het was ook meteen zijn laatste. Van Gerwen eindigde de wedstrijd met een gemiddelde van ruim 106, terwijl ook Van Duijvenbode met 103.38 prima scoorde.

Ook Noppert heeft zich overtuigend geplaatst voor de halve finales. The Freeze rekende in zijn kwartfinale af met Joe Cullen: 6-1. Noppert kwam tegen de nummer elf op de Order of Merit prima uit de startblokken en stond al snel met 3-0 voor. Zijn Engelse opponent slaagde er vervolgens in zijn eigen leg te houden, maar daarna was het gedaan met ‘The Rockstar’. Mede door een 164-finish won de Nederlandse nummer twaalf van de ranking opnieuw drie legs op rij. Noppert staat in de halve finale tegenover Nathan Aspinall.