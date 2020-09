Van Gerwen leeft nog na zwaarbevochten zege op Anderson

Een nederlaag tegen Gary Anderson vanavond en het was einde oefening geweest voor Michael van Gerwen in de Premier League Darts. De druk stond er vol op. Maar dan is de niet bepaald in blakende vorm verkerende ‘Mighty Mike’ vaak op z’n best. En ook nu redde hij het vege lijf. Maar Van Gerwen kroop door het oog van de naald: hij boog een 5-6 achterstand om en won met 8-6.

Door Max van der Put

Lees ook Boze Van Gerwen knokt zich terug en pakt punt tegen Durrant Lees meer

Toen van Gerwen aan de oche verscheen voor zijn partij in de voorlaatste speelronde (morgen volgt de laatste), wist hij dat zijn concurrenten voor een plek bij de beste vier al hadden gewonnen. Peter Wright van Glen Durrant (8-6) en Nathan Aspinall van Dary Gurney (8-5). ,,Ik moet winnen”, trok Van Gerwen voor zijn partij tegen Anderson de juiste conclusie. Of hij ooit eerder zoveel druk had gevoeld? De Vlijmenaar lachte. ,,Ja hoor. Een WK-finale, daar staat pas druk op.”

Maar hij kon niet ontkennen dat hij al zes van zijn veertien partijen tijdens deze Premier League-campagne had verloren. Meer dan ooit tevoren. Van Gerwen doet sinds 2013 mee aan de Premier League, eindigde telkens als eerste in de groepsfase en haalde tot dusverre altijd de finale. Vijf keer won hij de eindstrijd - waaronder de laatste vier jaar - en twee keer greep hij net naast de eindzege.

Quote Ze hebben al problemen met Michael op 90 procent. Michael van Gerwen

Tegen Anderson ging het vanavond behoorlijk crescendo voor ‘Mighty Mike’, die een 5-2 voorsprong nam. Maar hij miste vervolgens een paar belangrijke dubbels, waardoor de Schot toch weer terug kon komen: 5-6. Daarna wist Van Gerwen zich toch weer te herpakken en sleepte hij de broodnodige zege toch nog binnen: 8-6.

De overwinning op Anderson was noodzaak, maar geeft Van Gerwen nog geen garantie voor deelname aan de Final Four op 22 oktober. Hij heeft het nog altijd niet helemaal in eigen hand, maar een ruime overwinning op de al uitgeschakelde Daryl Gurney morgenavond zou genoeg moeten zijn. Maar: zijn grootste concurrent Nathan Aspinall mag in de partij na die van Van Gerwen gooien en kan dus nog roet in het eten gooien.

Michael van Gerwen was niet helemaal tevreden na afloop. ,,Ik moet kritisch op mezelf blijven. Ik had makkelijker kunnen winnen, was de hele wedstrijd de betere speler. Maar de dubbels lieten me soms in de steek. Ik miste drie pijlen om 6-2 voor te komen. Daar baalde ik wel van. Maar na 6-6 winnen, geeft toch veel voldoening. Verder heb ik prima gespeeld. Met passie en agressie. Gary voelde zich niet comfortabel. Kijk, ze hebben al problemen met Michael op 90 procent. Moet je nagaan als ik 100 procent ben.”

Over zijn kansen om de laatste vier te halen was hij realistisch. ,,Ik heb nog alle kans, moet in elk geval zelf zorgen dat ik mijn wedstrijd win. En dan moet het een beetje meezitten.Ze hopen allemaal dat ik de laatste vier niet haal, want dan verwachten ze problemen. Ik hoop dat ze de volgorde van de partijen nog wijzigen, dat ze mij als laatste laten gooien. We zullen het wel zien.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.