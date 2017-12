Van Gerwen: Liever nu slechte dag, dan later in toernooi

,,Ik had een iets mindere dag. Ik maakte het mezelf veel te moeilijk. Ik gooide niet op mijn best'', mopperde Van Gerwen bij RTL7. De titelverdediger won alsnog met 4-2. ,,Ik ben blij dat ik nog gewonnen heb.''

Nog vol adrenaline toonde hij opvallend weinig respect voor zijn tegenstander, die na tal van gemiste kansen in de vijfde set er toch aan moest geloven. ,,Hij mag eigenlijk geen set van mij winnen. Met alle respect: hij kan er niet zo veel van. Ik gooide niet goed. Er hoeft niet altijd een verklaring te zijn. Je hebt soms een slechte dag. Liever nu dan later in het toernooi.''

Van Gerwen treft vrijdag in de kwartfinales landgenoot Raymond van Barneveld, die eerder op de avond landgenoot Vincent van der Voort uitschakelde. De Hagenaar keek, nog onbekend met het resultaat van Van Gerwen, al uit naar die confrontatie: ,,Zonder arrogant te willen zijn, ik kon ik uit het speelschema al wel opmaken dat we elkaar in de kwartfinale zouden treffen. Ik ben me er al weken op aan het voorbereiden. Je moet tegen Michael 'hogeschooldarts' laten zien. Anders is het een handje en kun je naar huis. Deze wedstrijd zit al weken in mijn hoofd.''