Van Gerwen met pijn en moeite naar derde ronde, Van der Voort stunt bijna

Nee, overtuigend was het optreden van Van Gerwen tegen Clayton niet altijd. De nummer een van de wereldranglijst faalde er meermaals in de veel lager geplaatste Welshman van zich af te schudden en ging daardoor de pauze in met een 3-2 voorsprong. Van Gerwen, die gisteren met een 6-3 zege goed op Darius Labanauskas begon, was in de eindfase slordig in zijn dubbels, waardoor hij zijn opponent in leven hield.