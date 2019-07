Van Gerwen mist zijn uitdagers Taylor en Van Barneveld

Video De Ligt arriveert in Turijn: ‘Dit is Matthijs en ik ben blij om hier te zijn’

6:21 Matthijs de Ligt is vanavond gearriveerd op de luchthaven van Caselle, zestien kilometer ten noordwesten van Turijn. Daar zal hij morgen zijn transfer naar Juventus afronden. De negentienjarige verdediger kwam in een privéjet aan in Italië. ,,Hallo bianconeri (zwartwitten, red), ik ben Matthijs en ik ben heel erg blij om hier te zijn.”