Van Gerwen: Natuurlijk begon het te knagen, ik had dit echt even nodig

Toen Michael van Gerwen vanmorgen landde op Schiphol had hij de gisteren op het UK Open gewonnen beker niet bij zich. ,,Die is nog in Londen. Mijn koffer was vol. Dat ding komt nog wel een keer.” Maar denk niet dat dit zomaar een toernooizege was voor de Vlijmenaar. De afgelopen maanden haperde de prijzenmachine enigszins. Hij raakte zijn wereldtitel kwijt en won nog geen toernooi In 2020.