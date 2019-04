Van Gerwen noemt Wade ‘saaie machine’: ‘Hij toont geen emoties, helemaal niets’

Zowel Van Gerwen als Wade gooide in Birmingham een ijzersterke pot: beide darters misten samen slechts zeven pijlen op een dubbel (!). ,,Ik denk dat het een goede wedstrijd was, maar je moet op het einde, als je maar een punt hebt, kritisch op jezelf zijn”, zei Van Gerwen voor de camera van RTL7. ,,Hij heeft natuurlijk weinig kansjes laten liggen. Veel goede finishes gegooid, veel mij pijn gedaan. Als je dan met 1-0 voorstaat en hem gelijk breakt, moet je gelijk met een goeie leg eroverheen gaan. Dat heb ik nagelaten, stom van me.”

Van Gerwen erkende dat hij Wade een lastige tegenstander vindt. De stoïcijnse Engelsman, bijgenaamd The Machine, staat erom bekend weinig emotie te tonen op het podium. ,,Een saaie machine, haha. Weet je wat het is: het is soms lastig om tegen James te spelen. Hij toont geen emoties, helemaal niets. Het is een machine. Als je dan zo soepel naar het bord staat te gooien, dan wordt het voor hem ook steeds makkelijker en gaat alles erin. Die twee keer 121 op de bull, dat doet zeer.”