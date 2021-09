Van Gerwen pakt eerste prijs van 2021 na zenuwslopende finale tegen Sherrock

VideoMichael van Gerwen heeft bij de Nordic Darts Masters zijn eerste prijs van het jaar gepakt. Bij de eerste editie van het toernooi in Kopenhagen was de drievoudig wereldkampioen zaterdagavond in de finale te sterk voor Fallon Sherrock, de sensatie van het toernooi: 11-7.

Van Gerwen kwam met 6-3 achter en zo leek ook een stunt van Sherrock in de finale in de maak. Maar Mighty Mike keerde het tij, kwam bij 7-7 op gelijke hoogte en haalde even later de zege én de toernooiwinst binnen met 11-7.

Het is voor het eerst in 293 dagen dat Van Gerwen een dartstitel wint. Zijn laatste toernooizege was de Players Championship Finals in november 2020.

Halve finales

Sherrock bereikte in Kopenhagen op sensationele wijze de finale. Ze stond met 3-9 en 6-10 achter tegen de Belgische topfavoriet Dimitri van den Bergh, maar ze won met 11-10. De dartster uit Milton Keynes zorgde tegen Van den Bergh voor een spectaculaire comeback. In de best-of-21-reeks leidde The Dreammaker met 9-3 - twee legs af van de zege - maar Van den Bergh kon de klus in de negentiende en twintigste leg niet afmaken. Hij miste zelfs vijf matchdarts en zag Sherrock een sensationele comeback alsnog bekronen.



Van Gerwen rekende in de halve finales af met de Welshman Jonny Clayton: 11-7. Mighty Mike begon weifelend, maar won toch overtuigend.