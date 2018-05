Van Gerwen sluit af met nederlaag en treft Cross in play-offs

Door de zege steeg Anderson in het klassement, waardoor hij Van Gerwen in de halve finales ontloopt. Anderson speelt nu tegen Michael Smith, terwijl Rob Cross het moet opnemen tegen Mighty Mike .

Play-offs

Michael van Gerwen - Rob Cross

De 'groene sloopkogel' was deze Premier League onaantastbaar. Met 11 winstpartijen uit 16 wedstrijden was hij met afstand de beste in Aberdeen. De Nederlander neemt het op tegen Rob Cross. De regerend wereldkampioen is op dit moment niet in vorm en speelde in de laatste ronde nog gelijk tegen hekkensluiter Simon Whitlock.