Van Gerwen sluit groepsfase Champions League of Darts in stijl af

Zondagavond speelt 'Mighty Mike’ in de halve finale tegen Gerwyn Price. Peter Wright speelt in de andere halve finale tegen Michael Smith of James Wade.



Van Gerwen zat in de groep met Anderson, Smith en Wade. Wade werd in de eerste speelronde met 10-8 verslagen en Smith verloor met 10-6 van de Nederlandse drievoudig wereldkampioen.



‘Mighty Mike’ jaagt op zijn eerste titel bij de Champions League of Darts, het toernooi dat in voorgaande jaren werd gewonnen door de inmiddels gestopte Phil Taylor (2016), Mensur Suljovic (2017) en Gary Anderson (2018).