Van Gerwen start tegen Clayton in jacht op zesde Masters-titel op rij

Aan de Masters doet de top-zestien van de wereldranglijst (Order of Merit) mee die is opgemaakt na het WK. Daarop bezet Van Gerwen nog altijd de eerste plaats; Clayton bezet de zestiende plek. Tijdens het afgelopen WK reikte de Welshman tot de laatste 32; in die ronde verloor hij met 4-0 van Stephen Bunting. Van Gerwen ging in de finale onderuit tegen de Schot Peter Wright (3-7).