Van Gerwen stoot Taylor van de troon voor bijzonder PDC-record

Overigens heeft Taylor nog altijd een ander record in handen: in totaal bezette hij de meeste maanden de nummer één positie. The Power was (naast bovengenoemde serie van 67 maanden) namelijk ook de beste van de wereld in augustus en september 1996, in augustus en september 2000, in januari en februari 2002, van mei 2002 tot januari 2003, van juli 2003 tot februari 2005, van maart 2006 tot mei 2006 én van januari 2007 tot januari 2008.