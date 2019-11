Van Gerwen treft Price in finale na zege op White

Schaatser Geerdinck uit Hengelo grijpt naast eindzege Eindhoven Trofee

21:47 EINDHOVEN - Thomas Geerdinck is er niet in geslaagd de Eindhoven Trofee nogmaals op zijn naam te schrijven. De schaatser uit Hengelo en titelverdediger moest genoegen nemen met een tweede plaats in het eindklassement.