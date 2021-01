Van Gerwen trekt zich terug als kandidaat, Van den Tweel voorzitter KNWU

FIA: 'Geen sprake van normaal F1-sei­zoen’

12:12 De organisatoren van de Grote Prijs van Australië praten met de autoriteiten over mogelijke verplaatsing van de race vanwege de strikte coronamaatregelen in het land. Dat verbaast voorzitter Jean Todt van de internationale autosportfederatie FIA niets: ,,Ik denk dat we de komende dagen over heel wat mogelijke veranderingen op de sportkalenders te horen krijgen, niet alleen de Formule 1.”