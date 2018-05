Van Gerwen verzekert zich van extra bonus na ruime zege op Cross

Cross is door zijn nederlaag nog niet zeker van de play-offs. De Noord-Ier Daryl Gurney kan in punten nog langszij komen als hij vanavond (nu bezig) en volgende week wint.



Van Gerwen begon uitstekend aan de partij. Hij brak meteen Cross. De Engelsman kon niet volgen en de Nederlander liep snel uit naar 3-0, met een gemiddelde dat schommelde rond de 120. Het werd nog even 4-1 maar daarna haalde Van Gerwen de partij binnen. ,,Ik was te dominant'', aldus Van Gerwen na afloop.



Het betekende de tweede zege van Van Gerwen op zijn Engelse rivaal in deze editie van de Premier League. Eerder was Mighty Mike op de eerste speelavond begin februari in Dublin eveneens met 7-2 te sterk voor Cross, die in de halve finales van het WK in Londen Van Gerwen nog wel de baas was.