Van Gerwen voor WK: Mijn finishes verbeteren

Vorig jaar ging het voor Van Gerwen (29) mis in de halve finales, waarin hij een spannend duel met de uiteindelijke winnaar Rob Cross net verloor. ,,Je kunt nog steeds winnen zonder een gemiddelde van 100 te halen, maar je moet wel een heel toernooi goed spelen", zei 'Mighty Mike' op de website van de PDC. ,,Vorig jaar had ik een toptoernooi, tot de halve finale tegen Cross. Ik kan alleen mezelf wat kwalijk nemen, want ik mis normaal gesproken geen vijf matchdarts."



Van Gerwen won dit seizoen weliswaar negentien titels, maar toch is het vooralsnog voor hem geen memorabel jaar. ,,Het was niet mijn beste jaar, maar ik heb alsnog meer titels gepakt dan welke speler dan ook", aldus Van Gerwen. ,,Ik ben niet op mijn best geweest als je het vergelijkt met voorgaande jaren. En de mensen verwachten een hoop van me."



Van Gerwen begint zijn jacht op de wereldtitel tegen Alan Tabern of Raymond Smith. In de achtste finales wacht mogelijk een confrontatie met Raymond van Barneveld.