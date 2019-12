Van Gerwen vrijdag laat tegen Bunting, De Zwaan opent zaterdagavond

Vrijdag worden eerst nog de laatste partijen gespeeld uit de derde ronde. Zo speelt WK-sensatie en publiekslieveling Fallon Sherrock vrijdagmiddag haar wedstrijd tegen Chris Dobey. Dat was al bekend, maar vanwege de aandacht die The Queen Of The Palace genereert hebben ze haar partij naar het einde van de middagsessie verschoven.



Nadat Gary Anderson en Nathan Aspinall hebben besloten wie de eerste kwartfinalist wordt op het WK, is het de beurt aan titelverdediger Van Gerwen. Hij speelt de laatste partij van de avond tegen Bunting, die net als hijzelf in 2014 wereldkampioen werd, alleen dat bij de BDO deed.