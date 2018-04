Van Gerwen heer en meester, Van Barneveld vergooit kansen

Hoewel de Premier League nog wel even duurt, lijkt Van Barneveld nu al kansloos voor de play-offs. Om die te halen moet hij bij de beste 4 eindigen. Die achterstand is na Sheffield nu 3 punten, plus een extra punt vanwege het dramatische legsaldo. Hij heeft ook nog eens een wedstrijd meer gespeeld dan de rest van de concurrentie op de top-4.



Michael van Gerwen denderde in een heerlijk potje over Simon Whitlock heen: 7-1. De Nederlander blijft door de zege dik bovenaan op de ranglijst. Hij is nu 33 wedstrijden op rij in de Premier League geëindigd met een gemiddelde van 100+. In Sheffield kwam hij uit op 102.37.