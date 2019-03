Van Gerwen wint European Darts Open na ninedarter in halve finale

Koeman trots ‘We speelden geweldig, maar had dan ook een punt gepakt’

24 maart Bondscoach Ronald Koeman kijkt met gemengde gevoelens terug op verloren kraker met Duitsland (2-3). ,,Ik ben trots op hoe we de tweede helft hebben gespeeld. We stonden 2-0 achter, dan kan je bij de pakken neer gaan zitten. Maar we speelden geweldig. Maar ja, had dan ook een punt gepakt, zou ik zeggen.”