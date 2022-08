Van Gerwen wint Queensland Darts Masters door zege tegen Price

Jong FC Utrecht - Heracles tóch live op tv: Almelose club betaalt productie­kos­ten zelf

ALMELO - Het is vrij opmerkelijk in voetballand: Heracles Almelo neemt maandagavond de productiekosten van de liveregistratie van het duel bij Jong FC Utrecht voor z’n rekening. Daardoor is de wedstrijd alsnog live te zien bij ESPN.

12 augustus