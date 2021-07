Van Gerwen worstelt zich als enige Nederlander naar tweede ronde World Matchplay

Michael van Gerwen heeft als enige Nederlander de tweede ronde van de World Matchplay bereikt. De Brabander had lange tijd zijn handen vol aan de Australiër Damon Heta, maar na een 6-4 achterstand sleepte hij in de Winter Gardens in Blackpool alsnog de overwinning uit het vuur: 10-7.

Van Gerwen schoot goed uit de startblokken en kwam na een vroege break op 3-1. Het bleek voor de voormalig nummer één van de wereld geen opmaat voor een makkelijke avond. Na een 4-2 voorsprong genomen te hebben, verloor hij maar liefst vier legs op rij. Zijn 33-jarige tegenstander, de nummer 45 van de wereld, begon daardoor opeens te geloven in een stunt.

Na de tweede korte onderbreking lukte het Van Gerwen eindelijk om zijn niveau op te schroeven. Via een 11-darter vond hij de aansluiting, om ook de volgende vier legs voor zich op te eisen. Bij 9-6 deed Heta nog wat terug, maar in de volgende leg maakte de als derde geplaatste Van Gerwen met zijn zesde matchdart alsnog een einde aan de partij.

,,Het was heel lastig. Door de warmte in de zaal en ook door het trage spel van Heta, waardoor je nooit echt in je ritme komt”, reageerde Van Gerwen, die het in de volgende ronde opneemt tegen Ian White, bij RTL7. ,,Het was een hele moeilijke wedstrijd, dus ik heb een beetje een dubbel gevoel. Maar gelukkig ben ik verder, want verliezen in de eerste ronde is het ergste dat er is.”

Moeizaam jaar

Voor Van Gerwen is 2021 op sportief vlak nog geen al te best jaar. Bij vier eerdere majortoernooien was het beste resultaat een plek in de halve finales. Dat lukte hem bij de Premier League en UK Open. Bij het WK sneuvelde hij bij de laatste acht en tijdens de Masters werd de Brabander al in de achtste finales geëlimineerd. De resultaten bij de vloertoernooien zijn wisselend, maar leverde hem dit jaar wel al twee finaleplekken op. José de Sousa en Peter Wright hielden hem alleen beide keren van een titel af.

Zijn laatste triomf bij de World Matchplay dateert inmiddels ook van vijf jaar geleden. Destijds prolongeerde hij in 2016 zijn titel. De laatste jaren bewaart de drievoudig wereldkampioen darts minder goede herinneringen aan het majortoernooi. Net als in 2019 moest hij tijdens de corona-editie van vorig jaar - toen er achter gesloten deuren werd gespeeld - al na twee optredens zijn koffers pakken.

Quote Je moet natuurlijk wel hard blijven werken, want het komt je niet aanwaaien Michael van Gerwen

Van Gerwen weet dat wil hij weer de allerbeste zijn, dat hij dan minder fouten moet maken en zijn pieken weer van structurele aard moeten worden. ,,Maar ik hoef niets te bewijzen. Iedereen weet waartoe ik in staat ben. Ik doe het voor mezelf, mijn fans en mensen die dicht om me heen staan. Dat is het allerbelangrijkste. Je moet natuurlijk wel hard blijven werken, want het komt je niet aanwaaien.”

Enige Nederlander

Van Gerwen is in Blackpool nu nog de enige Nederlander in het toernooi. Zijn goede vriend Vincent van der Voort verloor zaterdagavond in een spannende partij van Dave Chisnall. Dirk van Duijvenbode en Jermaine Wattimena gingen op diezelfde avond onderuit tegen respectievelijk Premier League-winnaar Jonny Clayton en wereldkampioen Gerwyn Price. Danny Noppert bleek zondagavond niet opgewassen tegen Peter Wright. Voor Nederland zijn alle ogen dus gewoon weer gericht op Van Gerwen.

Uitslagen vanavond

Eerste ronde:

Daryl Gurney - Ian White 7-10

Nathan Aspinall - Mervyn King 10-6

Michael van Gerwen - Damon Heta 10-7

Gary Anderson - Stephen Bunting 10-5

Uitslagen



Eerste ronde

Dave Chisnall - Vincent van der Voort 10-8

Jonny Clayton - Dirk van Duijvenbode 10-7

Gerwyn Price - Jermaine Wattimena 10-4

Dimitri Van den Bergh - Devon Petersen 10-5

Krzysztof Ratajski - Brendan Dolan 10-4

Glen Durrant - Callan Rydz 6-10

Rob Cross - Ross Smith 10-8

James Wade - Luke Humphries 3-10





Joe Cullen - Chris Dobey 10-8

Michael Smith - Ryan Searle 10-7

Peter Wright - Danny Noppert 10-2

Jose de Sousa - Gabriel Clemens 10-2