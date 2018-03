Van Kerkhof en Van Ruijven door op 500 meter, Schulting eruit

Schulting greep zodoende ook op de kortste afstand naast een plaats in de kwartfinales. De olympisch kampioene op de 1000 meter moest in de series met de derde plaats genoegen nemen en dat was niet voldoende. Eerder op vrijdag lukte het Schulting, die de voorbije dagen ziek was, op de 1500 meter wel de halve eindstrijd te bereiken.



Van Kerkhof en Van Ruijven waren in hun heat op de 500 meter beiden de snelste en mogen terugkomen voor de kwartfinales. De twee Nederlandse shorttracksters waren eerder op de 1500 meter al succesvol met het halen van de halve finales.