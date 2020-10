Van Mattheij en Manu tot Biseswar en Botman: de elf Nederlanders bij de buitenlandse clubs

Het is vanavond natuurlijk letten op AZ (18.55 uur uit bij Napoli), PSV (18.55 uur thuis tegen Granada) en Feyenoord (21.00 uur uit bij Dinamo Zagreb), maar er zijn ook nog elf Nederlanders die voor buitenlandse clubs uitkomen in de Europa League.

Tien van de 45 buitenlandse clubs die vandaag aan de groepsfase van de Europa League beginnen hebben een Nederlands tintje. Alleen Joshua Brenet en Melayro Bogarde, verdedigers van Hoffenheim, komen geen landgenoten tegen in de komende zes Europese wedstrijden. Dit staat de elf Nederlanders in buitenlandse dienst te wachten.

Jurgen Mattheij - CSKA Sofia

Volledig scherm Jurgen Mattheij in actie tegen FC Basel (1-3 winst) op 1 oktober. © BSR Agency Jurgen Mattheij maakte in juli transfervrij de overstap naar CSKA Sofia, na 188 wedstrijden voor Excelsior en 27 duels voor Sparta. De 27-jarige en 1,91 meter lange verdediger uit Rotterdam speelde al zeven competitieduels en vier duels in de voorronde van de Europa League voor zijn nieuwe club. De recordkampioen van Bulgarije (31 landstitels) rekende daarin achtereenvolgens af met Sirens FC (Malta), Bate Borisov (Wit-Rusland), B36 Tórshavn (Faeröer) en FC Basel (Zwitserland). Nu wacht voor de club van het Bulgaarse leger een poule met CFR Cluj, AS Roma en BSC Young Boys. CSKA Sofia is voor 20 procent in handen van de Bulgaarse voetballegende Hristo Stoichkov (54), die van 1984 tot 1990 voor de club speelde en er in 2013 nog even trainer was.

Rick Karsdorp - AS Roma

Volledig scherm Rick Karsdorp in het shirt van AS Roma. © BSR Agency Mattheij neemt het volgende week met CSKA Sofia op tegen AS Roma, de club van Rick Karsdorp. De 25-jarige rechtsback uit Schoonhoven werd vorig seizoen verhuurd aan Feyenoord, nadat Karsdorp bij zijn debuut voor AS Roma in oktober 2017 direct zijn kruisband scheurde. Hij kwam daarom pas tot 16 duels voor de club uit de Italiaanse hoofdstad. In de zomer leek hij te vertrekken naar Atalanta Bergamo, maar Karsdorp heeft in Rome een salaris waar de meeste spelers bij Atalanta alleen van kunnen dromen. Dit seizoen begon Karsdorp nog in de basis tegen Hellas Verona (3-0 nederlaag), maar hij viel na 72 minuten uit met een spierblessure en kwam sindsdien niet meer in actie.

Daley Sinkgraven - Bayer Leverkusen

In poule C nemen coach Peter Bosz en zijn aanvallend ingestelde linksback Daley Sinkgraven het vanavond (18.55 uur) met Bayer Leverkusen in Duitsland op tegen OGC Nice, waar ze oude bekende Kasper Dolberg kunnen treffen. De 23-jarige spits uit Denemarken scoorde dit seizoen twee keer in vijf duels, nadat hij vorig seizoen al elf keer scoorde in 23 wedstrijden.

Volledig scherm Daley Sinkgraven gaat over de knie tegen VfB Stuttgart. © BSR Agency

Elton Acolatse - Hapoel Beer Sheva

Volledig scherm Elton Acolatse namens Hapoel Beer Sheva in actie tegen Viktoria Plzen. © REUTERS Bosz en Sinkgraven nemen het in poule C ook op tegen Hapoel Beer Sheva, waar de door Ajax opgeleide aanvaller Elton Acolatse onder contract staat. De 25-jarige Amsterdammer was de afgelopen vier jaar actief in België voor Westerlo, Club Brugge en Sint-Truiden. Begin dit jaar stapte hij over naar Hapoel Beer Sheva, dat afgelopen seizoen vierde werd in de Israëlische competitie en dit seizoen de vier voorrondes doorkwam voor een plek in de poulefase. Acolatse speelde in al die wedstrijden en was trefzeker in de 3-0 zege op Motherwell.

Mickey van der Hart - Lech Poznan

Volledig scherm Mickey van der Hart. © BSR Agency Mickey van der Hart speelde ook voor Jong Ajax (39 duels) en daarna voor Go Ahead Eagles (24 duels) en PEC Zwolle (91 duels). De 26-jarige doelman uit Amstelveen maakte vorig jaar de overstap naar Lech Poznan, waarmee hij vorig seizoen tweede werd in de Poolse Ekstraklasa. Hij speelde alles en groeide zelfs uit tot aanvoerder, maar op 8 juli liep hij een zware schouderblessure op. Dat gebeurde toen hij een penalty stopte in de strafschoppenserie tegen Legia Gdansk (dat desondanks wel met 4-5 won) in de halve finale van de Poolse beker. Van der Hart werkt in Nederland nog aan zijn herstel.

Diego Biseswar - PAOK Thessaloniki

Volledig scherm Diego Biseswar viert een goal namens PAOK. © REUTERS Dat Diego Biseswar al jaren een grote naam is bij de Griekse topclub PAOK, mag inmiddels bekend zijn. Zo speelde hij vorig jaar nog twee sterke wedstrijden tegen Ajax in de voorronde van de Champions League. De 32-jarige vleugelaanvaller uit Amsterdam staat inmiddels op 25 goals en 32 assists in 160 wedstrijden voor PAOK. Biseswar speelt op 5 november (in Thessaloniki) en 26 november (in Eindhoven) met zijn club tegen PSV. Granada en Omonia Nicosia zijn de overige twee teams in groep E.

Jeremie Frimpong - Celtic

Nog een Amsterdammer in dit rijtje: Jeremie Frimpong. De 19-jarige rechtsback met Ghanese roots verhuisde al op jonge leeftijd naar Engeland en na tien jaar bij Manchester City speelt hij sinds vorig jaar bij Celtic. Vorig seizoen kwam Frimpong al tot 22 duels (twee goals, vier assists) en ook dit seizoen is hij al flink op dreef met drie assists en een goal in dertien wedstrijden voor de Schotse kampioen. Frimpong zat nog niet bij Jong Oranje.

Volledig scherm Jeremie Frimpong in actie namens Celtic. © BSR Agency

Sven Botman - Lille OSC

Volledig scherm José Fonte en Sven Botman lieten pas twee tegengoals door in de eerste zeven duels namens Lille. © AFP Sven Botman is uitstekend begonnen bij Lille OSC. De club uit het noorden van Frankrijk nam de 1,95 meter lange verdediger uit Badhoevedorp afgelopen zomer voor 8 miljoen euro over van Ajax, nadat de linkspoot vorig seizoen indruk had gemaakt op huurbasis bij SC Heerenveen. Botman speelde alle zeven competitieduels voor Lille, dat tot nu pas twee tegengoals kreeg en aan kop gaat in de Ligue 1. Nu komt de Europa League er ook bij, met mooie wedstrijden tegen Sparta Praag, Celtic en AC Milan. In november mag Botman zich gaan meten met Zlatan Ibrahimovic, duels om naar uit te kijken voor de talentvolle voorstopper en de Portugese aanvoerder José Fonte.

Elvis Manu - Ludogorets Razgrad

Elvis Manu zit in de harten van Het Legioen na zijn goal tegen Zorya Luhansk op 28 augustus 2014, waardoor Feyenoord zich in de slotseconden toch nog plaatste voor de Europa League. Elvis Kofi Okyere Wiafe Manu stond het afgelopen jaar onder contract bij de Chinese club Beijing Renhe. Hij speelde er slechts twaalf duels, maar werd er wel rijk. De 27-jarige aanvaller uit Dordrecht keerde in augustus weer terug in Europa. Hij tekende een tweejarig contract bij Ludogorets Razgrad, dat al negen keer op rij kampioen van Bulgarije werd. Manu scoorde op 1 oktober tegen Dynamo Brest (2-0 winst) in de play-off voor een plek in de Europa League, waarin Ludogorets het nu mag gaan opnemen tegen Royal Antwerp FC, LASK Linz en Tottenham Hotspur.

Volledig scherm Elvis Manu viert zijn goal tegen Zorya Luhansk op 28 augustus 2014. © Pim Ras Fotografie

Steven Bergwijn - Tottenham Hotspur

Voor Steven Bergwijn wordt het vechten voor zijn plekje bij Tottenham Hotspur. Met teamgenoten/concurrenten als Harry Kane, Heung-Min Son, Gareth Bale, Lucas Moura, Erik Lamela, Dele Alli en Carlos Vinícius heeft coach José Mourinho voorin enorm veel smaken om uit te kiezen. Met het moordende speelschema in de Europa League en Premier League zal de Portugees ongetwijfeld veel rouleren en iedereen tevreden proberen te houden. De 23-jarige aanvaller uit Amsterdam was in 24 duels voor Spurs tot nu toe goed voor drie goals en drie assists.

Volledig scherm Steven Bergwijn in actie tegen Maccabi Haifa (7-2 winst) op 1 oktober. © AFP

Joshua Brenet en Melayro Bogarde - Hoffenheim

In groep L, jawel, die bestaat, zien we Joshua Brenet en Melayro Bogarde bij Hoffenheim. De 26-jarige back uit Kerkrade en de 18-jarige verdediger uit Rotterdam zitten in een poule met AA Gent, Rode Ster Belgrado en Slovan Liberec. Brenet speelde dit seizoen pas een minuutje, Bogarde zit voorlopig weer bij de beloftenploeg nadat hij eind vorig seizoen twee keer mee mocht doen in de hoofdmacht. Zijn oom Winston viert vandaag zijn 50ste verjaardag.

Volledig scherm Joshua Brenet. © EPA Volledig scherm Melayro Bogarde. © BSR Agency