Van Merksteijn senior bekent: 'Vaker op rem getrapt dan normaal'

DAKAR RALLYENSCHEDE - Peter van Merksteijn senior (61) kroonde zich afgelopen weekeinde tot beste Nederlander bij de auto's op de Dakar Rally in Zuid-Amerika. Het was een bijzondere Dakar voor Van Merksteijn, want voor het eerst in zijn carrière haalde hij de eindstreep.

Peter, opgelucht dat het eindelijk gelukt is?

''Ja, ik heb er echt alles aan gedaan om hem uit te rijden en het is geweldig dat het na al die jaren gelukt is. In 2009, 2013 en 2014 hadden we twee keer technische schade en een keer een ongeluk. Ook nu hebben we het zwaar gehad. Ik heb nog nooit zulke hoge duinen gezien. In Bolivia was het niet te nat, in Argentinië was het moeilijk en hebben we vast gezeten. Maar het is uiteindelijk gelukt. Super!''

Volledig scherm Peter van Merksteijn in actie met zijn Toyota. © EPA

Wat was het geheim?

''Misschien wel de ervaring. En ik geef toe dat we safe hebben gereden. Vaker op de rem getrapt dan normaal zeg maar. De eerste dagen hebben we afstand genomen om daarna te consolideren en in elk geval de top 10 te halen. We hebben de laatste dagen zeker geen risico meer genomen.''

Je maatje Bernhard ten Brinke viel op het laatst uit. Toch nog een smetje op een geslaagde Dakar?

''Klopt, maar hij heeft het echt uitstekend gedaan. Ik denk dat hij de man van de wedstrijd was, voor mij is hij zelfs sportman van het jaar! Bernhard was anders een van de beste rijders geweest. Hij lag nog op koers voor een podiumplaats. Echt heel knap.''

Volledig scherm © EPA