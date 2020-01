Van Merksteijn verliest top10-notering in Dakar Rally

Van Merksteijn noteerde uiteindelijk een twaalfde plaats in de achtste etappe, met een achterstand van 16.38 minuten op ritwinnaar Serradori uit Frankrijk. Voor de Hengeloër in zijn Toyota Overdrive had er wellicht meer ingezeten als hij onderweg geen lekke band had gehad. Daardoor verloor Van Merksteijn veel tijd. Was hij drie minuten sneller over de streep gekomen, dan had Van Merksteijn in de top10 gestaan.