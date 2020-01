Van Merksteijn voorbij groot aantal achterblijvers in Dakar

Van Merksteijn, die op woensdag met flinke achterstand in het bivak arriveerde, moest daarop de volgende dag in het achterveld starten. Met zijn Toyota Hilux Overdrive slaagde hij erin veel andere deelnemers voorbij te snellen in de vijfde etappe. De rit eindigde voor Van Merksteijn in een 22ste positie, op een kleine 54 minuten achterstand op ritwinnaar Carlos Sainz. In zijn MINI boekte de Spanjaard de tweede zege in de Dakar Rally en verstevigde daarmee zijn leidende positie in het algemeen klassement.