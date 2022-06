Van Red Bull tot Fortuna Sittard: sportwereld haalt massaal geld op bij bitcoin-boeren

Mads Pedersen sprint naar zege in openings­rit Ronde van België

De Deense wielrenner Mads Pedersen heeft de openingsrit in de Ronde van België gewonnen. De oud-wereldkampioen was in de 165 kilometer lange etappe door de Vlaamse Ardennen de snelste in de eindsprint van een kopgroep van een man of twintig. De Belg Tim Wellens arriveerde als tweede in finishplaats Maarkedal en diens landgenoot Jasper Philipsen spurtte naar de derde plaats.

