Van Rijthoven en De Jong doen goede kwalificatiezaken, exit Hogenkamp en Pattinama-Kerkhove

Stoïcijnse Feyenoor­der Gernot Trauner is AD Speler van het Jaar: ‘Zenuwen voor de finale? Helemaal niet zelfs’

Gernot Trauner is de winnaar van het AD Spelersklassement. Een hele eer, vindt de Oostenrijker. Nu is het tijd voor de hoofdprijs. AS Roma kloppen in de finale van de Conference League in Tirana.

10:54