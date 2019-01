Van Ruijven en Breeuwsma pakken nationale titels

Voor Van Ruijven was het haar tweede Nederlandse allroundtitel na haar primeur in 2015. Breeuwsma prolongeerde zijn nationale titel, die hij vorig jaar eveneens in Thialf voor de eerste keer bemachtigde.



Beide kampioenen zijn verzekerd van deelname aan de EK shorttrack komend weekeinde in Dordrecht. De selectiecommissie van de schaatsbond KNSB wijst de andere deelnemers aan. Nederland heeft zowel bij de mannen als vrouwen recht op drie individuele EK-tickets. Oranje neemt in Dordrecht eveneens deel aan de beide relays (aflossing).