Van Schip en Van Goethem kleuren Gent - Wevelgem

Het tweetal van Team Roompot-Nederlandse Loterij maakte deel uit van de kopgroep die het grootste deel van de koers op kop reed, maar hield uiteindelijk ook stand in het selecte gezelschap dat in Wevelgem om de zege sprintte. Wereldkampioen Peter Sagan won, Van Schip werd twaalfde.

,,Nu baal ik daarvan, maar misschien verandert dat later'', zei de 23-jarige coureur uit Schalkwijk, begin deze maand goed voor twee keer zilver bij de WK baan, bij de NOS. ,,Ik ben best tevreden, maar deze finale is op mijn lijf geschreven. Dan moet het net goed uitvallen. Ik mikte op het wiel van Démare, maar Vanmarcke kwam ertussen en ik zat vervolgens knel.''

Achter hem werd Van Goethem op de achttiende plaats de tweede Nederlander. Van Schip had in volle finale nog een poging gedaan weg te rijden. ,,Maar ik kreeg Gilbert achter me aan. Ik had ook meer van achteren moeten komen.''