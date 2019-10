Van Schip grijpt naast medaille op omnium

De Fransman Thomas pakte met 173 punten de Europese titel. Lasse Norman Hansen uit Denemarken greep met 163 punten het zilver en de Brit Oliver Wood won met 150 punten brons. Van Schip eindigde als vierde op 146 punten.



Van Schip was als de nummer twee begonnen aan her laatste onderdeel van het omnium en had daarin halverwege ook nog de leidende positie van de Fransman Thomas in het vizier. Bij een ontsnapping van vijf concurrenten, onder wie Thomas, kon Van Schip het gat niet meer dichtrijden en zag hij zijn concurrenten een ronde voorsprong pakken. Door de twintig extra punten passeerden ze hem. In de afsluitende sprint moest de Nederlander Hansen en Wood net voorlaten voor het zilver en brons.