Van Seumeren: Labyad blijft bij FC Utrecht

Met Yassin Ayoub is afgesproken dat hij sowieso tot de zomer in Galgenwaard speelt. ,,We hebben geprobeerd zijn contract te verlengen, maar dat is niet gelukt. We gunnen hem een zomerse transfer, maar hij mag nu niet weg omdat we voor onze sportieve ambities kiezen.’’



Over de nieuwe aanwinst Samuel Armenteros was hij na afloop van de nieuwjaarsreceptie van Utrecht kort. ,,Een zéér aantrekkelijke speler. Het is nog niet definitief, maar we zijn dichtbij. We lopen met zijn komst vast vooruit op een vertrek van Labyad deze zomer.’’