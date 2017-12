Van Velde noemt dubbele valse start Ntab 'pupillenfout'

Door Rik Spekenbrink Regerend olympisch kampioen Michel Mulder kwam net tekort voor een startbewijs op de 500 meter en kan zijn titel in Pyeongchang niet verdedigen. Dai Dai Ntab, volgens velen in potentie de snelste sprinter van Nederland, startte twee keer vals en werd gediskwalificeerd. En daar kwam donderdagmiddag het nieuws bij dat Kai Verbij een spierscheuring heeft opgelopen in zijn rechterlies en de 1000 meter vrijdag op het OKT niet kan rijden. Hij moet komende weken revalideren en hopen dat hij op zijn favoriete afstand wordt aangewezen. Van Velde zei vanmiddag in Thialf zeker te weten dat Verbij geblesseerd raakte door het feit dat hij, door de valse starts van Ntab, drie keer moest starten op de 500 meter. ,,Dat is niet optimaal natuurlijk. Kai voelde het op de eerste 100 meter al, hij kon met zijn rechterbeen niet alles geven. Dit is heel jammer voor hem. Starten op de 1000 meter zou een te groot risico zijn, daarvoor is de blessure te ernstig.” Van Velde zegt zich voor te kunnen stellen dat Verbij wordt aangewezen voor de 1000 meter. ,,Ik ga er natuurlijk niet over, maar het is wel de Nederlands kampioen. En de Europees en wereldkampioen sprint, leider in het wereldbekerklassement en al een paar jaar één van de twee meest constante rijders.”

Stom

De coach was niet mals voor Ntab. ,,Natuurlijk is dit voor hem zelf het beroerdst. Maar het is wel stom van hem. Bij de eerste start ga je scherp staan. De tweede keer net iets minder scherp, want je kan dit risico niet nemen.” Dat de starter lang wachtte, weegt voor Van Velde niet mee. ,,Al wacht hij de hele middag, je moet gewoon stilstaan. Dai Dai deed dat geen moment bij die tweede start, het was overduidelijk. Dit soort fouten zie je bij de pupillen wel eens...



,,We hadden drie man aan de start moeten hebben in Korea, niet twee. Voor ons team, de sponsor en eigenlijk voor heel Nederland is dit niet goed, maar het is zoals het is. Op een OKT heeft ieder team verliezers, je houdt rekening met tegenslagen, maar dit verzin je natuurlijk niet. Het is aan mij om de ploeg er weer goed voor te zetten. Er is ook gewoon goed nieuws, de 34,4 van Ronald Mulder bijvoorbeeld.”