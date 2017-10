Van Vleuten actief bij achtervolging op EK baanwielrennen

Van Vleuten uitte haar wens om op de baan te laten zien wat ze kan, al bij de WK in het Noorse Bergen. Bondscoach Peter Schep van de duuronderdelen aarzelde niet. ,,Annemiek is met fantastische moraal uit het wegseizoen gekomen. Ondanks dat wil ik het EK voor haar onbevangen ingaan en deze ervaring meenemen richting een mogelijk vervolg'', aldus Schep.



Elis Ligtlee ontbreekt in de grote baanploeg. Hoewel de olympisch kampioene op de keirin hersteld is van haar blessures, komt de Europese titelstrijd te vroeg. Ze richt zich op de WK volgend jaar februari in Apeldoorn. ,,Deze winter ligt haar focus op de wereldbekers en wil ze in topvorm zijn op het WK in Apeldoorn'', aldus bondscoach sprint Bill Huck.