Van Vleuten mag eindelijk haar regenboogtrui aan

Heel lang kan Van Vleuten overigens niet van haar trui genieten. De tijdrit in de Herald Sun Tour door het centrum van Melbourne bedraagt slechts 1,6 kilometer. ,,We rijden de tijdrit op dezelfde dag als de mannen, dus het zal druk zijn in de stad, dat maakt het bijzonder. Voor mij is het extra speciaal dat ik voor het eerst in de regenboogtrui mag rijden'', zei Van Vleuten, die sinds haar WK-race in Noorwegen geen rit tegen de klok meer reed.